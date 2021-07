Flugzeugbau : Airbus-Azubis restaurieren Museumsflugzeug „VFW614“

Am 14. Juli 1971 flog die VFW614 zum ersten Mal und war dabei erstaunlich leise. Das neue Kurzstrecken-Düsenverkehrsflugzeug hatte nämlich seine Triebwerke auf den Tragflächen. Ein Novum, das Lärm vermied. Nun hat der Oldie seinen vorerst letzten Standort gefunden.

Hamburg | Vor fast genau 50 Jahren ist das Flugzeug „VFW614“ in Bremen zu seinem Erstflug gestartet - nun wird es am Airbus-Standort in Hamburg von Auszubildenden restauriert und gepflegt. „Wir haben hier an dem Flugzeug vor allem Struktur-Erneuerungen gemacht, bevor es lackiert wurde. Damit es wieder gut aussieht und nicht verrottet“, sagte die angehende Flugg...

