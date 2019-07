Arbeitsmarkt : Agentur veröffentlicht neue Arbeitslosenzahlen

von dpa

01. Juli 2019, 03:02 Uhr

Die Agentur für Arbeit legt am Montag den aktuellen Bericht über die Lage am Arbeitsmarkt in Schleswig-Holstein vor. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Menschen ohne festen Job im Juni im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken ist. Auch zum Vormonat Mai gab es demnach aus jahreszeitlichen Gründen einen Rückgang. Ende Mai waren im nördlichsten Bundesland 78 500 Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenquote betrug 5,0 Prozent.