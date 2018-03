Bürgerschaft : AfD-Fraktion fordert Erfassung von Messerangriffen

Die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat gefordert, Messerangriffe in der polizeilichen Kriminalstatistik zu erfassen. Mit dem Antrag unterstütze sie die Forderung der Gewerkschaft der Polizei (GdP) nach einer besseren Datengrundlage für die gezielte Prävention von Messerangriffen, teilte die Fraktion am Freitag mit. Neben der Anzahl von Straftaten unter Einsatz eines Messers sei auch das Erfassen der Herkunft von Tätern ein Anliegen der AfD-Fraktion. «Um eine zielführende Prävention zu ermöglichen, muss auch festgehalten werden, welche Tätergruppen das Tatmittel Messer in welcher Häufigkeit einsetzen», erklärte der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Dirk Nockemann, laut Mitteilung.

von dpa

30. März 2018, 11:36 Uhr

Auch in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sollen Messerangriffe zukünftig in die Kriminalstatistik aufgenommen werden, wie die Innenministerien der Länder kürzlich ankündigten. In Berlin werden diese Zahlen bereits seit 2008 erfasst, eine deutliche Zunahme ist dort bisher nicht erkennbar.