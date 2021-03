Tiere : Ältestes Orang-Utan-Weibchen zieht viertes Adoptivkind auf

Die Affendame Bella kommt nach Angaben des Hamburger Tierparks Hagenbeck als ältester Sumatra-Orang-Utan ins Guinness-Buch der Rekorde.

Hamburg | Bella lebe seit 1964 in Hamburg, teilte der Tierpark am Montag mit. Damals war sie nach früheren Angaben von Hagenbeck drei Jahre alt, im April wird sie demnach 60. Üblicherweise erreichten Affen in freier Wildbahn ein Alter von maximal 50 Jahren. Nach sechs eigenen Kindern und drei Adoptivkindern habe die Affendame erneut eine mütterliche Aufgabe ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.