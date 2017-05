Unfälle : Achtjähriges Mädchen bei Autokollision schwer verletzt

Ein achtjähriges Mädchen ist bei einem Verkehrsunfall bei Borgstedt (Kreis Rendsburg-Eckernförde) schwer verletzt worden. Ein 43 Jahre alter Autofahrer habe am Sonntag auf der Bundesstraße 2013 wegen eines Linksabbiegers anhalten müssen, was der Fahrer hinter ihm zu spät bemerkte und in der Folge in den Gegenverkehr auswich, teilte die Polizei mit. Dabei kollidierte er sowohl mit dem Heck des angehaltenen Fahrzeuges als auch frontal mit einem entgegenkommenden Auto. Der Fahrer dieses Wagens blieb dabei zwar unverletzt, seine acht Jahre alte Tochter auf der Rückbank erlitt jedoch durch die Wucht des Aufpralles schwere Verletzungen. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf rund 8000 Euro beziffert.

Polizeimeldung

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 13:03 Uhr