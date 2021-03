Handball : Achtelfinals für Handballer aus Kiel und Flensburg angesetzt

Die Europäische Handballföderation (EHF) hat die Achtelfinal-Begegnungen in der Champions League zeitgenau angesetzt.

Kiel | So tritt Titelverteidiger THW Kiel am 31. März bei Pick Szeged an. Das Rückspiel gegen die Ungarn findet am 7. April statt. Die SG Flensburg-Handewitt spielt zunächst am 1. April beim HC Zagreb in Kroatien und am 8. April in der heimischen Arena. Alle Spiele beginnen um 18.45 Uhr und werden live bei DAZN übertragen. Ein deutsches Duell kann es vor ...

