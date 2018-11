Medien : Acht Produktionen erhalten den Bremer Fernsehpreis 2018

Acht Produktionen aus den regionalen deutschsprachigen Fernsehprogrammen sind am Freitagabend mit dem Bremer Fernsehpreis ausgezeichnet worden. In der Kategorie «beste Sendung» ehrte die Jury um den ARD-Moderator Frank Plasberg die «Abendschau» vom 19. Dezember 2017 im Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). Die Sendung widmet sich der Gedenkveranstaltung am Berliner Breitscheidplatz. «Respektvoll lässt Moderator Sascha Hingst jene zu Wort kommen, für die das Attentat alles in ihrem Leben verändert hat», erklärte die Jury nach Angaben von Radio Bremen ihre Wahl. In der Sparte «Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag» wurden eine RTL-Nord-Produktion über einen blinden Menschen und ein NDR-Beitrag über eine abgeschobene Familie ausgezeichnet.

In der Kategorie «Worauf wir besonders stolz sind» ehrte die Jury den Beitrag «Sing mich» aus der «Aktuellen Stunde» des WDR. Dieser setze sich auf eine besondere Art mit den Folgen der Duisburger Loveparade-Katastrophe auseinander, hieß es. Der Preis für «die beste Recherche» ging an einen Beitrag aus dem «Hamburg-Journal» des NDR über den Betrug mit Flüchtlingswohnungen. «Lara Straatmann hat ihr Gespür für Menschen und ihr großes journalistisches Geschick voll ausgespielt», lobte die Jury.

In der Sparte «die gelungenste Zuschauerbeteiligung» erhielt die Sendung «#Abgasalarm» aus der «Landesschau Baden-Württemberg» einen Preis. Ebenfalls in dieser Kategorie ausgezeichnet wurde der Beitrag «NRW summt» aus der «Hier und heute»-Redaktion des WDR. Er widmete sich dem Thema Bienensterben. Der Sonderpreis der Jury ging an einen WDR-Beitrag über das Attentat auf Altenas Bürgermeister Andreas Hollstein. «Was der Zuschauer in der Aktuellen Stunde zu sehen bekommt, informiert ihn beispielhaft über das Geschehen und ordnet es in hervorragender Weise ein», urteilte die Jury.

Der Bremer Fernsehpreis zeichnet jährlich die besten Angebote der regionalen deutschsprachigen Fernsehprogramme aus. Der Wettbewerb wird im Auftrag der ARD von Radio Bremen organisiert.