Fußball : Acht Pleiten: Osnabrück will gegen St. Pauli Serie beenden

Nach dem gelungenen Einstand in Nürnberg will der neue Trainer Markus Feldhoff mit dem VfL Osnabrück nun auch eine weitere Horrorserie in der 2.

Osnabrück | Fußball-Bundesliga beenden. Nach acht Heimniederlagen am Stück empfängt der Tabellen-16. am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) im Nordduell den FC St. Pauli. „Der erste Punkt in Nürnberg war verdient. Mehr aber auch nicht. Wir müssen uns weiter steigern, um wieder Spiele zu gewinnen“, sagte Feldhoff am Freitag. Mit dem 1:1 beim 1. FC Nürnberg hatten die Osnabrüc...

