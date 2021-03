Kriminalität : Acht Kleinbusse gestohlen: Polizei nimmt Verdächtige fest

Nach dem Diebstahl von acht hochwertigen Kleinbussen in Hamburg hat die Polizei acht Tatverdächtige festgenommen.

Hamburg | Die ukrainische Bande habe die Fahrzeuge Richtung Polen außer Landes schaffen wollen, teilte ein Polizeisprecher am Montag in Hamburg mit. Ein 29-Jähriger sei bei Ratzeburg festgenommen worden, ein 26-Jähriger sei in Frankfurt (Oder) in Haft gekommen. Einen 32-Jährigen stoppte die Autobahnpolizei Magdeburg. Zwei weitere Männer im Alter von 30 und 35 J...

