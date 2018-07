Kriminalität : Acht Festnahmen bei Razzia gegen illegale Arbeiter

von dpa

05. Juli 2018, 08:59 Uhr

Bei einer Razzia gegen illegale Beschäftigung in Marne im Kreis Dithmarschen sind am Donnerstagmorgen acht Menschen festgenommen worden. Hintergrund der Polizeiaktion seien mehrere Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Itzehoe gegen Ausländer, die sich in dem Gebiet illegal aufhielten und arbeiteten, sagte Polizeisprecherin Merle Neufeld. Nähere Angaben machte sie zunächst nicht.