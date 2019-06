Parteien : Abtrünnige Grünen wollen nicht austreten

Nach der Spaltung der Grünen im Bezirk Hamburg-Mitte weigern sich die Angehörigen der abtrünnigen Fraktion Grüne 2, aus der Partei auszutreten. Man werde der Aufforderung des Landesvorstands nicht nachkommen, sagte die Vorsitzende der Fraktion, Meryem Celikkol, am Dienstag. «Wir werden nicht austreten, weil wir Grüne sind.» Mit ihren unbelegten Islamismus-Vorwürfen gegen zwei neu gewählte Grünen-Bezirksabgeordnete und der Streuung der Beschuldigungen an die Presse handele vielmehr der Landesvorstand gegen «grüne Werte». Die Beschuldigten Shafi Sediqi und Fatih Can Karismaz zeigten sich enttäuscht vom Verhalten den Parteiführung und wiesen die Anschuldigungen als haltlos zurück. Zugleich bedauerten sie, dass der Vorstand nicht das Gespräch mit ihnen suche.

von dpa

25. Juni 2019, 15:22 Uhr

Nachdem Sediqi und Karismaz aufgrund der Vorwürfe nicht in die Grünen-Fraktion aufgenommen werden sollten, hatten sich vier Abgeordnete aus Protest gegen den Umgang mit ihnen solidarisch erklärt und eine zweite Grünen-Fraktion gegründet. In der Konsequenz blieben die Grünen trotz ihres Siegs bei der Bezirksversammlungswahl nur zweitstärkste Fraktion hinter der SPD. Der Landesvorstand hatte sie daraufhin wegen parteischädigenden Verhaltens aufgefordert, bis zum 1. Juli aus der Partei auszutreten. Ansonsten soll ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet werden.