Verkehr : Abstimmung über Radweg am Elbstrand: Klare Mehrheit dagegen

Der umstrittene Elbe-Radweg am Strand in Hamburg-Övelgönne kommt nicht. Bei der Abstimmung darüber habe sich die klare Mehrheit der Bürger dagegen ausgesprochen, wie ein Sprecher des Bezirksamts Altona am Sonntagabend nach Auszählung der Stimmen berichtete. Bei dem Entscheid ging es um Vorschläge von zwei Initiativen. Die Initiative «Elbstrand retten!» hielt das Radweg-Projekt für «unsinnig» und mit geschätzten zwei Millionen Euro für zu kostspielig. Für sie stimmten 79,38 Prozent.