Verkehr : Abstimmung über Elbe-Radweg endet

Die Abstimmung über den umstrittenen Elbe-Radweg am Strand in Hamburg-Övelgönne geht in die Endphase. Noch bis heute Abend können die Altonaer abstimmen. Knapp 80 000 der 200 000 Stimmberechtigten hatten sich bis Donnerstagmittag bereits für oder gegen einen Fahrradweg ausgesprochen, wie das Bezirksamt mitteilte.