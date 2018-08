American Football : Abstiegskandidat Hamburg Huskies braucht klaren Sieg

Die Hamburg Huskies stehen in ihrem ersten Heimspiel nach der Sommerpause in der German Football League unter Erfolgsdruck. Nach elf Niederlagen in elf Spielen muss im Stadion Hammer Park am Samstag (16.00 Uhr) ein hoher Sieg mit mehr als 14 Punkten Unterschied gegen die Hildesheim Invaders her. Das wäre der erste Schritt, um die Relegation zu vermeiden. Aus den drei ausstehenden Partien braucht der Tabellenletzte die maximale Ausbeute von drei Siegen und muss zudem auf weitere Niederlagen der Gäste hoffen. Die Hildesheimer sind mit sechs Punkten Tabellenvorletzter.

von dpa

24. August 2018, 12:56 Uhr

«Wir schauen aber erst einmal auf das Hildesheim-Spiel», betonte Headcoach Kirk Heidelberg und ergänzte: «Im Hinspiel wollten die Hildesheimer den Sieg mehr als wir. Und wir haben uns am Ende auch selbst geschlagen durch Strafen und zu viele fallengelassene Bälle. Das darf uns diesmal nicht passieren.» Heidelberg hatte vor wenigen Tagen die Cheftrainer-Aufgabe von Timothy Speckman übernommen.