Musik : Abreisetag beim «Wacken Open Air»: Stau auf A 23 erwartet

Nach dem traditionellen «Wacken Open Air» ist das Dorf Wacken in Schleswig-Holstein am Sonntag noch einmal einer Belastungsprobe ausgesetzt gewesen. Rund um den Ort herrschte am Morgen reger Abreiseverkehr. Für den Tagesverlauf rechnete die Polizei unter anderem mit Staus auf der Autobahn 23 am Dreieck Hamburg-Nordwest, auf der Bundesstraße 430 und an der Elb-Fähre Glückstadt-Wischhafen.