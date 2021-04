Bildung : Abi-Prüfungen trotz Pandemie ohne Probleme angelaufen

Hamburgs Abiturienten sind am Freitag nach Angaben der Schulbehörde trotz Corona-Pandemie ohne größere Probleme in ihre schriftlichen Prüfungen gestartet.

Hamburg | Es seien keine Auffälligkeiten bekannt geworden, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Insgesamt wollen 9900 junge Frauen und Männer an den Gymnasien, Stadtteil- und Berufsbildenden Schulen der Stadt bis zum 18. Mai ihre schriftlichen Prüfungen ablegen. Am Freitag stand das Fach Englisch an. Mathematik und Naturwissenschaften sind in der...

