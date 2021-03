Bürgerschaft : Abgeordnete fordern Rückkehr zu Instanbul-Konvention

71 Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete von SPD, Grünen, CDU und Linkspartei fordern von der türkischen Regierung die Rückkehr zur Istanbul-Konvention.

Hamburg | „Wir (Abgeordnete der Hamburgischen Bürgerschaft) stehen solidarisch an der Seite der Frauenbewegung in der Türkei“, heißt es in einer am Montag verbreiteten gemeinsamen Erklärung. Vom türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wird darin zudem die Einstellung des Verbotsverfahrens gegen die prokurdische Oppositionspartei HDP „und die Freilassung der...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.