Gesundheit : Ab Montag: Soforthilfe-Anträge für Corona-geschädigte Firmen

Hamburg will für die von der Corona-Pandemie betroffenen Selbständigen, Klein- und Kleinstunternehmen über Kredite bis zu 1,5 Milliarden Euro als Soforthilfe zur Verfügung stellen. Der Senat habe am Freitag einen dringlichen Senatsantrag für die Bürgerschaftssitzung am Mittwoch beschlossen, um die entsprechende Kreditermächtigung zu erhalten, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Freitag. Um eine Kreditaufnahme von bis zu 1,5 Milliarden Euro für 2020 und 2021 zu ermöglichen, soll die Hamburger Schuldenbremse wegen einer «außergewöhnlichen Notsituation» vom Parlament vorübergehend aufgehoben werden.

Avatar_shz von dpa

27. März 2020, 19:10 Uhr

Konkret sollen Solo-Selbständige 2500 Euro Grundförderung erhalten und Firmen mit bis zu zehn Mitarbeitern bis zu 5000 Euro Landesmittel bekommen. Hinzu kommen Bundesleistungen in Höhe von 9000 bis 15 000 Euro. Unternehmen mit 11 bis 50 sowie mit 51 bis 250 Mitarbeiter sind nicht für eine Bundesförderung vorgesehen. Sie sollen aber von der Stadt bis zu 25 000 beziehungsweise 30 000 Euro erhalten. Die Anträge könnten von Montag bei der Invesitions- und Förderbank Hamburg (IFB) an digital gestellt werden, sagte Dressel: «Wir sind darauf eingestellt, dass wir 100 000 plus x Anträge bekommen.»