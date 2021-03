Schulen : Ab Montag flächendeckende Schüler-Selbsttests in Hamburg

In Hamburgs Schulen beginnen von Montag an die flächendeckenden Corona-Selbsttests für Schüler.

Hamburg | „Wir haben jetzt insgesamt 480 000 Selbst-Schnelltests an die Hamburger Schulen ausgeliefert - genug, um umfangreiche Testungen in den nächsten Wochen zu ermöglichen“, sagte Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Freitag. Mit diesen Tests sollen in der nächsten Woche alle Schülerinnen und Schüler im Rahmen ihres Präsenzunterrichts einmal getestet werden. Zus...

