Fußball : Aaron Hunt: „Ich habe sehr gern für den HSV gespielt“

Ex-Profi Aaron Hunt würde immer wieder zum Fußball-Zweitligisten Hamburger SV wechseln.

Hamburg | „Der Verein ist einfach mega“, sagte der 34-Jährige in einem Interview der „Bild“-Zeitung (Dienstag). „Ich habe von der ersten Minute an sehr gern für den HSV gespielt, habe mich dort sehr wohlgefühlt.“ Am Ende der Spielzeit 2020/21 war der Vertrag mit dem Mittelfeldmann nach sechs Jahren im HSV-Trikot nicht verlängert worden. Ob und wo er seine Ka...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.