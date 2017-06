Verkehr : A7-Vollsperrung wegen Fahrbahnerneuerung: Staus und Streit

Kilometerlange Staus haben in der Nacht zu Samstag die Nerven von Autofahrern auf der A7 nördlich von Hamburg auf die Probe gestellt. Hier habe sich der Verkehr wegen der durch eine Fahrbahnerneuerung bedingten Sperrung zwischen den Anschlusstellen Schuby und Jagel in Richtung Süden am späten Freitagabend bis zu 17 Kilometer gestaut, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Zudem seien zahlreiche Autofahrer ausgestiegen, vereinzelt sei es zu Streitereien unter den Fahrzeugführern gekommen. Die Wartenden wurden mit Getränken versorgt. Am frühen Samstagmorgen floss der Verkehr über Umleitungen laut Polizeiangaben jedoch zunächst noch ohne Einschränkungen.