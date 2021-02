Verkehr : A7-Vollsperrung: Inbetriebnahme von Stellingen-Tunnel

Wegen der vollständigen Inbetriebnahme des Lärmschutztunnels an der A7 in Hamburg-Stellingen soll die Autobahn an diesem Wochenende voll gesperrt werden.

Hamburg | Die Sperrung zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Eidelstedt und -Volkspark beginne heute um 22.00 Uhr und ende am Montag um 5.00 Uhr, teilte die Autobahn GmbH Nord mit. Trotz Ferienbeginns rechnet die Projektgesellschaft aufgrund des Lockdowns nicht m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.