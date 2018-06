Verkehr : A7 Richtung Süden für Verkehrsumleitung gesperrt

Zur Umleitung des Verkehrs auf der Autobahn 7 durch den neuen Lärmschutzdeckel in Hamburg-Schnelsen ist am Freitagabend die Autobahn in Richtung Hannover gesperrt worden. Autofahrer müssen zwischen Schnelsen-Nord und dem Dreieck Hamburg-Nordwest einer Umleitung folgen. Am Samstagmorgen sollen die ersten Autos durch den 550 Meter langen Tunnel fahren, zunächst nur in Fahrtrichtung Hannover. Die Gegenrichtung Flensburg/Kiel soll erst am Montagmorgen nach einer weiteren nächtlichen Sperrung freigegeben werden, wie das Baukonsortium Via Solutions Nord mitteilte. Während der Sperrungen sollen auch Arbeiten an den Lärmschutzwänden abgeschlossen werden, die den Anwohnern nördlich und südlich der Tunnelstrecke Ruhe bescheren sollen.

von dpa

22. Juni 2018, 22:14 Uhr

Vorerst wird nur die Weströhre des Lärmschutzdeckels zur Verfügung stehen. Mit deren Inbetriebnahme kann nun mit dem Bau der Oströhre begonnen werden. Bis zur kompletten Fertigstellung des Tunnels Ende 2019 müssen sich die Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen den Platz der ersten Röhre teilen.