Verkehr : A7-Auffahrt Schnelsen wird bis Ende 2018 gesperrt

Wegen des Baus des Lärmschutzdeckels über der A7 muss die Auffahrt Hamburg-Schnelsen in Richtung Hannover heute gesperrt werden. Die Sperrung soll bis zur Fertigstellung des Deckels Ende 2018 dauern. Autofahrer im Hamburger Nordwesten werden zur Auffahrt Eidelstedt an der A23 umgeleitet, von wo aus sie über das Dreieck Hamburg-Nordwest auf die A7 gelangen, wie Verkehrskoordinator Christian Merl erklärte. Die Kreuzungen an der Umleitungsstrecke seien baulich verbessert worden.