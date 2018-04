von dpa

16. April 2018, 17:25 Uhr

Die A21 wird an diesem Mittwoch zwischen Trappenkamp und Bornhöved in Richtung Kiel für mehrere Stunden gesperrt. Als Grund nannte der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr am Montag Arbeiten an den Leitplanken im Mittelstreifen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit und des Arbeitsschutzes sei die Vollsperrung zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr erforderlich.