Verkehr : A1-Sperrung in Richtung Lübeck: Abriss von Schilderbrücke

von dpa

09. August 2019, 05:34 Uhr

Die Autobahn A1 in Fahrtrichtung Lübeck wird in der Nacht zum Samstag südlich des Dreiecks Hamburg-Süd gesperrt. Grund ist der Abriss einer Verkehrszeichenbrücke und der Bau der Fundamente für einen Neubau, wie die Verkehrsbehörde mitteilte. Die Autobahn werde von Freitagabend 21.00 Uhr bis Samstagmorgen 5.00 Uhr zwischen Stillhorn und dem Dreieck Hamburg-Süd nicht passierbar sein. Autofahrer in Richtung Lübeck sollten bereits an der Anschlussstelle Hamburg-Harburg abfahren und die parallel verlaufende B75 (Wilhelmsburger Reichsstraße) nutzen. Über die A255 gelange man wieder zur A1. Die neue Verkehrszeichenbrücke soll im November aufgestellt werden.