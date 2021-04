Verkehr : A1 für Brückenbauarbeiten voll gesperrt

Die Sperrung der Autobahn 1 zwischen Hamburg-Moorfleet und dem Kreuz Hamburg-Ost hat am Samstagmorgen den fließenden Verkehr rund um Hamburg zunächst nicht behindert.

Hamburg | „Bisher hat es noch gar keine Auswirkungen“, sagte eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle am Samstag in Hamburg. Die A1 war am Freitagabend wegen Brückenbauarbeiten in Hamburg-Billstedt voll gesperrt worden. Die Arbeiten sollten am Montagmorgen, 5.00 Uhr, abgeschlossen sein. Der Verkehr wird umgeleitet. In Hamburg-Billstedt werden zurzeit die beide...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.