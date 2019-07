Verkehr : A1 bei Lübeck nur noch teilweise gesperrt

Die Autobahn 1 Richtung Fehmarn ist zwischen den Ausfahrten Lübeck-Moisling und Lübeck-Zentrum wieder einspurig befahrbar. Dies teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) am Montagabend mit. Bei Messungen des Asphalts sollte am Abend ermittelt werden, ob eine zweite Spur freigegeben wird. Am Dienstagabend würden die Reparaturarbeiten aller Voraussicht nach komplett abgeschlossen sein, so dass dann wieder alle drei Fahrbahnen für den Verkehr freigegeben werden könnten, sagte eine Sprecherin des LBV.

von dpa

01. Juli 2019, 19:03 Uhr

In Höhe der Ausfahrt Lübeck-Moisling war am Sonntagnachmittag durch die große Hitze der Beton auf der mittleren der drei Fahrspuren aufgebrochen. Für die Reparatur war die Autobahn am Montag zunächst komplett gesperrt worden. Die A1 zählt nach Angaben des LBV mit rund 70 000 Fahrzeugen täglich zu den am stärksten belasteten Straßen in Schleswig-Holstein.