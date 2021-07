Kriminalität : Zwei vermisste Männer wieder da

Die beiden seit Sonntag vermissten und mutmaßlich entführten Männer aus Hamburg und Geesthacht sind wieder aufgetaucht.

Lübeck | Wie die Lübecker Staatsanwaltschaft und die Polizei am Donnerstag mitteilten, trafen Beamte den 41-jährigen Hamburger am Mittwochabend in dessen Wohnung an. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass er dorthin zurückgekehrt war. Kurze Zeit später habe sich der 42-jährige Geesthachter bei der Polizei in seinem Wohnort gemeldet. Hintergründe ihres Verschwin...

