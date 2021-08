Prozesse : Zwei Verletzte bei Barkassenfahrt: Prozess beginnt

Gespannt wurde am 7. September 2020 die Rückkehr des historischen Segelschiffs „Peking“ nach 88 Jahren in Hamburg erwartet. Vor dem Einlaufen war auch eine Barkasse auf der Elbe unterwegs - doch der Ausflug ging schief. Nun steht der Schiffsführer vor Gericht.

Hamburg | Vor dem Hamburger Amtsgericht beginnt an diesem Montag (12.30 Uhr) ein Prozess um einen Schiffsunfall mit zwei Verletzten - am 7. September 2020 traf damals auch die legendäre Viermastbark „Peking“ in der Stadt ein. Das Segelschiff, dem in New York der Verfall drohte, war nach 88 Jahren begleitet von hunderten Schiffen aller Art nach Hamburg zurückgek...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.