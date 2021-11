Unfälle : Zwei Tote und zwei Verletzte bei Unfall in Hamburg

Zwei Männer sind bei einem Unfall mit einem Kleintransporter am Samstagabend in Hamburg-Allermöhe ums Leben gekommen.

Hamburg | Zwei weitere Insassen des Fahrzeugs wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer, der zunächst in Lebensgefahr schwebte, starb wenig später im Krankenhaus. Der Transporter war laut Polizei in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Zwei der vier Männer waren demnach ungesichert auf der L...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.