Kriminalität : Zwei Männer bei Streit in Hamburg mit Messer verletzt

Zwei Männer im Alter von 24 Jahren sind bei einer Auseinandersetzung mit zwei weiteren Personen im Hamburger Bezirk Bergedorf mit einem Messer verletzt worden.

Hamburg | Wie ein Sprecher des Lagezentrums in Hamburg am frühen Sonntagmorgen mitteilte, kam es am späten Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache zu der Auseinandersetzung am S-Bahnhof Mittlerer Landweg. Demnach erlitt einer der beiden 24-Jährigen bei dem Streit Stiche im Oberkörper, der zweite leichte Schnittverletzungen an den Händen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.