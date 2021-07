Unfälle : Zwei Kleinkinder beim Baden verunglückt: Dreijähriger stirbt

Zwei Kleinkinder sind beim Baden im Großen Plöner See verunglückt.

Plön | Ein dreijähriger Junge sei trotz intensiver Reanimationsversuche am Samstagabend gestorben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine Zweijährige habe reanimiert werden können und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Unglück habe sich an einer Badestelle in der Nähe von Plön ereignet. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Unglücksursache ...

