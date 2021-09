Kriminalität : Zwei Frauenmorde in den 90er Jahren: 68-Jähriger vor Gericht

Neue Entwicklungen in zwei bislang ungelösten Fällen: Ein 68-Jähriger muss sich ab Dienstag vor dem Hamburger Landgericht wegen zwei Frauenmorden in den 90er Jahren verantworten.

Hamburg | Vor dem Hamburger Landgericht muss sich ab heute ein 68 Jahre alter Mann wegen zweifachen Mordes verantworten. Der Angeklagte soll zwei Frauen in den 1990er Jahren in ihren eigenen Wohnungen in Hamburg missbraucht, erdrosselt und ausgeraubt haben, wie ein Sprecher des Hamburger Landgerichts mitteilte. Anstoß zum aktuellen Prozess lieferte die Neubewer...

