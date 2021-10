Theater : Zurück nach Hogwarts: Proben für „Harry Potter“-Cast

Im dritten Anlauf soll es nun klappen: Nach zwei coronabedingt gestrichenen Premieren-Terminen für „Harry Potter und das verwunschene Kind“ am Hamburger Mehr!-Theater ist die Deutschlandpremiere für 5. Dezember geplant - und am Donnerstag gewährten Produzenten und Darsteller einen Einblick in die Proben.

