Kriminalität : Zoll findet fast vier Millionen Schmuggelzigaretten im Hafen

Im Hamburger Hafen haben Zollfahnder knapp vier Millionen Schmuggelzigaretten in einem Container entdeckt.

Hamburg | Sie seien hinter einer Tarnladung Auto-Felgen versteckt gewesen, teilte das Zollfahndungsamt Hamburg am Freitag mit. Es handele sich um eine „der größten Sicherstellungen von unversteuerten Zigaretten in diesem Jahr in Hamburg“, sagte ein Sprecher. Der Seecontainer aus den Vereinigten Arabischen Emiraten war den Ermittlern bereits Ende der vergange...

