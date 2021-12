Fußball : Zeitung: Zukunft von Alidou entscheidet sich bald

Die Entscheidung über die Zukunft von HSV-Talent Faride Alidou naht.

Hamburg | Nach Informationen der „Bild“-Zeitung (Mittwoch) will sich der umworbene Nachwuchsstürmer nach dem letzten Punktspiel des Hamburger SV am Samstag (20.30 Uhr) in der 2. Fußball-Bundesliga gegen Schalke 04 mit seinem Management beraten und dann zeitnah eine Entscheidung treffen. Dem Bericht zufolge spricht viel dafür, dass der 20 Jahre alte Stürmer sein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.