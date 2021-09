Fußball : Zeichen der Inklusion: Aufstellung in Gebärdensprache

Fußball-Zweitligist FC St.

Hamburg | Pauli geht im Bereich der „barrierefreien Kommunikation“ neue Wege. So wird im Heimspiel gegen den FC Ingolstadt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) die Mannschaftsaufstellung der Kiezkicker erstmals auch in Gebärdensprache zu sehen sein. Die kurzen Videos mit den Spielern sind seit Donnerstag auch schon auf der Vereinshomepage hinterlegt. Dazu erhält das F...

