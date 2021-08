Katastrophenschutz : Zehn-Punkte-Plan für besseren Katastrophenschutz beschlossen

Mit einem Zehn-Punkte-Plan will sich Schleswig-Holstein besser auf Katastrophen vorbereiten.

Kiel | Waldbrände, Pandemien, Hitzewellen, Sturmfluten, Hochwasser- und Starkregenereignisse, aber auch Bedrohungen aus dem Cyberraum träfen Deutschland vermehrt und rückten auch an Schleswig-Holstein heran, sagte Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Kiel. Auch größere und länger anhaltende Stromausfälle sei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.