Tiere : Zahl der sichergestellten Hunde steigt: 222 Tiere

Nicht jeder Hamburger Hund wird richtig erzogen und gut behandelt. Schon 222 Vierbeiner sind im ersten Halbjahr von den Behörden ins Tierheim gebracht worden. Nicht alle konnten vom Tierschutzverein gerettet werden.

Hamburg | Die Zahl der amtlich sichergestellten Hunde in Hamburg ist deutlich gestiegen. Im ersten Halbjahr 2021 nahmen die Hamburger Behörden 222 Tiere in Verwahrung, wie der Senat auf eine Kleine Anfrage der Linken in der Bürgerschaft mitteilte. Im gesamten Vorjahr waren es 290 gewesen, im Jahr 2019 allerdings 402. Von den 222 in den vergangenen sechs Monaten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.