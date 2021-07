Essen & Trinken : Zahl der Kaffee-Röster nimmt zu

Nach der Aufgabe vieler kleiner Kaffeeröster Anfang der 60er Jahre in Deutschland ist die Branche inzwischen wieder im Aufwind.

Hamburg | „Mit dem Aufkommen von Supermärkten und Vakuumverpackungen begann in den 50er/60er Jahren das Sterben der Kleinen“, sagt Holger Preibisch, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Kaffeeverbands mit Sitz in Hamburg. Vor 15 Jahren waren nach seinen Angaben noch 100 Röstereien in Deutschland übrig, heute seien es schon wieder 900. „Das verdeutlicht das signif...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.