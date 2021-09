Wetter : Wolken und Sonnenschein am Wahlwochenende

Nach einem wolkigen Samstag können sich die Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein am Wahlsonntag auf freundliches und sonniges Wetter freuen.

Kiel | Nördlich von Hamburg kommt es aber auch schon am Samstag zu sonnigen Abschnitten, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. Die Höchstwerte liegen bei etwa 20 Grad. Vereinzelt ist Nieselregen möglich. Auf dem Weg zur Wahlurne am Sonntag ist laut DWD nur am Vormittag möglicherweise ein Regenschirm nötig. Bei anfangs starker B...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.