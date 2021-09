Wetter : Wolken und Regen in Hamburg und Schleswig-Holstein

In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es am Dienstag bewölkt.

Offenbach am Main | Immer wieder kommt es außerdem gebietsweise zu Regen, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte. Die Höchsttemperaturen liegen verbreitet bei etwa 17 Grad. In der Nacht kann die Wolkendecke laut Vorhersage vereinzelt aufbrechen. Dadurch kühlt es ab auf Tiefstwerte zwischen 8 bis 11 Grad im Binnenland und 12 Grad an der See. Der Mitt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.