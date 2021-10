Brände : Wohnungsbrand: 57 Bewohner müssen Haus verlassen

Wegen eines Wohnungsbrands hat die Feuerwehr in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Freitagabend insgesamt 57 Menschen aus einem Mehrfamilienhaus geholt.

Rendsburg | Das Feuer war aus zunächst ungeklärter Ursache in einer Wohnung in dem neungeschossigen Gebäude ausgebrochen, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Alle 57 Bewohner mussten das Haus verlassen und wurden zwischenzeitlich in einem nahe gelegenen Alten- und Pflegeheim untergebracht. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sei schnell unter Kontrolle gewes...

