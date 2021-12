Brände : Wohncontainer einer Kindertagesstätte ausgebrannt

Auf dem Gelände einer Kindertagesstätte in Ratzeburg im Kreis Herzogtum Lauenburg ist am Freitag ein Wohncontainer in Flammen aufgegangen.

Ratzeburg | Die Brandursache sei noch unklar, die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Das Feuer wurde nach Polizeiangaben kurz nach Mitternacht gemeldet. Der entstandene Sachschaden wird den Angaben zufolge auf rund 35.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.