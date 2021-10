Soziales : Winternotprogramm für Obdachlose startet in zwei Wochen

Die Stadt Hamburg bietet Obdachlosen vom 1. November an wieder Notschlafplätze an, um sie vor dem Erfrieren zu bewahren.

Hamburg | Das Winternotprogramm laufe bis Ende März und soll zudem durch Vermittlung und Beratung auf Wunsch auch einen dauerhaften Ausweg aus der Obdachlosigkeit bieten, teilte die Sozialbehörde am Montag mit. In diesem Winter stehen den Angaben zufolge 1030 zusätzliche Schlafplätze zur Verfügung - 400 in der Friesenstraße, 300 in der Halskestraße sowie run...

