Wetter : Windböen und Schauer in Schleswig-Holstein

An den Küsten Schleswig-Holsteins wird es am Mittwoch windig.

Schleswig | Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, kommt es an der Nordsee und später auch an der Ostsee zu Windböen mit einer Geschwindigkeit von rund 55 Kilometern pro Stunde aus südwestlicher bis westlicher Richtung. Den Tag über bleibt es neben einzelnen Schauern bewölkt, mit etwas milderen Höchsttemperaturen von acht bis elf Grad. In der Nacht zu Don...

