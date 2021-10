Kirche : Wilckens ist tot: Streiter für ökumenische Verständigung

Er war Hochschullehrer, Bischof und Streiter für die Ökumene. Erst spät bekannte er sich dazu, als Jugendlicher Mitglied der Waffen-SS gewesen zu sein. Jetzt ist Altbischof Wilckens mit 93 Jahren gestorben.

Hamburg | Die Nordkirche trauert um Altbischof Ulrich Wilckens. Er sei am Montag im Alter von 93 Jahren in Bad Oldesloe gestorben, teilte die Nordkirche am Mittwoch mit. Landesbischöfin Kristina Kühnbaum-Schmidt würdigte Wilckens als einen Bischof, dem die ökumenische Verständigung ein Herzensanliegen gewesen und der klar und streitbar für seine theologischen P...

