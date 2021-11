Freizeit : Wieder zahlreiche Eisbahnen im Norden in der Winterzeit

Rückkehr der Eisbahnen nach Corona-Pause: In mehreren Städten im Norden werden in diesem Winter Eisbahnen aufgebaut. Die größte steht ganz weit im Norden.

Heide | In der Vorweihnachtszeit sind in mehreren Orten in Schleswig-Holstein wieder Eisbahnen geplant. Nach einer Pause im Zuge der Corona-Pandemie im vergangenen Winter kehrt am 18. November das Kieler Eisfestival zurück. Bis zum 16. Januar ist auf einer 700 Quadratmeter großen Eisbahn am Ostseekai wieder Eislaufen und Eisstockschießen möglich, wie die Vera...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.