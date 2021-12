Basketball : Wieder 100 Punkte: Hamburg Towers besiegen auch Würzburg

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat das letzte Spiel vor Weihnachten für sich entschieden.

Würzburg | Das Basketball-Team von Trainer Pedro Calles siegte am Samstagabend mit 100:88 (53:50) bei s.Oliver Würzburg und feierte damit den siebten Erfolg in der elften Partie. Für die die Gastgeber war es die fünfte Niederlage in Serie. Bester Hamburger war Caleb Homesley mit 22 Punkten. Die noch am vergangenen Mittwoch im Europacup-Spiel gegen Krasnodar (...

